Ingessato e con una stampella rapina un supermercato. E’ successo a Palermo

Sabato scorso, durante l’ora di punta, un evaso dagli arresti domiciliari ha compiuto una rapina in un supermercato a Palermo, nel quartiere Brancaccio. L’uomo, identificato come F. M., ha sottratto 300 euro dall’esercizio commerciale, agendo a volto scoperto e con un arto ingessato e una stampella.

Aveva parcheggiato l’auto nel piazzale del supermercato

Dopo il furto, l’evaso è fuggito a bordo della propria auto, parcheggiata nel piazzale del supermercato. La sua identità è stata rapidamente svelata grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio. Gli agenti di polizia, dopo aver visionato i filmati, sono riusciti a rintracciarlo poco dopo, mentre si aggirava a piedi in via Messina Marine, una strada vicina al luogo della rapina.

F. M. è stato arrestato e portato in carcere. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di parte del bottino e di un cacciavite, utilizzato per minacciare la cassiera durante il colpo. L’arresto è stato eseguito senza incidenti e l’uomo è ora in attesa di ulteriori procedimenti legali.

© Riproduzione riservata