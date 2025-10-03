Infermiere aggredito in ospedale a Vittoria

di Francesca Cabibbo – Ancora violenza in ospedale. Un infermiere del Pronto Soccorso di Vittoria è stato aggredito da un paziente che si trovava in sala d’attesa e che era in procinto di entrare nella sala medica per gli interventi necessari.

L’uomo ha dato vita ad alcuni gesti inconsulti all’interno della sala d’attesa. Al momento di entrare nella sala medica ha aggredito un infermiere e un medico, oltre alla Guardia giurata giunta in loro soccorso. L’infermiere ha riportato una frattura al polso. La prognosi, per lui, è di 20 giorni. Immediato l’intervento della Polizia che ha un presidio permanente in ospedale, proprio per garantire la sicurezza dei sanitari e dei pazienti. È stato fermato dal personale di Polizia e condotto in commissariato. Il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi ha espresso la sua solidarietà agli aggrediti e all’infermiere ferito. “Questi episodi- ha detto Sallemi- non sono più tollerabili. Il Governo di recente ha inasprito in modo significativo le pene per chi aggredisce il personale sanitario. La legge ora c’è: chi alza le mani su un infermiere o un medico deve sapere che pagherà un prezzo altissimo. La violenza non è mai giustificabile”. <francescacabibbo@gmail.com>



