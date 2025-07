Incivili in fuga: lanciano bottiglie da un’auto in corsa a Donnalucata, inseguiti e multati

E’ successo nel pomeriggio di ieri a Donnalucata dove gli agenti della Polizia locale hanno inseguito e fermato l’uomo che era alla guida dell’auto dalla quale è stato notato il lancio di bottiglie di vetro. Un servizio di controllo del territorio che ha permesso di individuare il grave episodio di inciviltà ambientale verificatosi nei pressi di un semaforo di cantiere nella frazione balneare sciclitana. Sul posto anche i carabinieri che hanno dato un supporto importante nel bloccare i protagonisti del gesto.

All’alt il conducente non ha fermato l’auto. Gli agenti avevano notato che dal lato passeggero dal finestrino, mentre l’auto era ferma, erano state buttate delle bottiglie di vetro. Le due persone, dopo essere state bloccate, sono state identificate e sanzionate con una multa di 216 euro. “Un episodio che testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione Comunale e delle forze dell’ordine nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano – afferma il comandante della Polizia Locale, Mariarosa Portelli – l’azione congiunta evidenzia la volontà di contrastare ogni forma di comportamento incivile e lesivo per il territorio. Non si tratta soltanto di sanzioni, ma di riaffermare il rispetto verso l’ambiente che ci circonda soprattutto in luoghi tanto preziosi come Donnalucata”

