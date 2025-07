Incidente tra auto e pedone a Marina di Ragusa: “Le strisce pedonali non bastano”

Un nuovo incidente tra un’auto e un pedone si è verificato stamani in via Ammiraglio Rizzo, a Marina di Ragusa, nei pressi del supermercato Ard. Per fortuna, l’incidente non è stato grave anche se ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, mentre per i rilievi è intervenuto il personale della polizia locale. In zona sono già presenti le strisce pedonali ma per molti, dato l’elevato traffico estivo, non sono sufficienti: è necessario fare di più.

Le strice pedonali non bastano

Ad accendere i riflettori sulla vicenda i consiglieri comunali Federico Bennardo e Rossana Caruso. I consiglieri, infatti, ricordano che già nell’ottobre 2024 erano state raccolte 600 firme tra i cittadini che chiedevano la realizzazione di due attraversamenti pedonali sicuri in via Ammiraglio Rizzo e via Cervia. Non sarebbero opportuni, tra l’altro, la realizzazione di semplici dossi rallentatori, in quanto le forze dell’ordine li avevano giudicati inadeguati, trattandosi di vie di emergenza. I consiglieri, chiedono con forza che vengano trovate delle soluzioni alternative prima che possa accadere qualcosa di grave.

© Riproduzione riservata