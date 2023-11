Incidente mortale sulla strada Ragusa-Catania. Muore 49enne

Un incidente mortale lungo la strada Ragusa-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Il tragico evento è avvenuto esattamente nei pressi del bivio per Licodia Eubea, dove due veicoli, un tir e un’auto, sono entrati in collisione in circostanze ancora oggetto di approfondite indagini.

La vittima dell’incidente è il conducente dell’auto coinvolta, che ha purtroppo perso la vita sul colpo. Le autorità stanno lavorando per stabilire le cause esatte dell’accaduto.

La Strada Statale 514, teatro dell’incidente, è interessata da lunghe code a causa della necessità di interventi di emergenza e delle indagini in corso. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ricerca fotografica di Franco Assenza