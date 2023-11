Incidente autonomo a Modica, sbanda con l’auto. Illeso

Questa mattina un automobilista extracomunitario è stato coinvolto in un incidente stradale a Modica, mentre stava percorrendo la strada Catanzarello. Non è ancora chiaro se la causa dell’incidente sia stata un malore o l’eccessiva velocità, ma l’uomo ha perso il controllo della sua Fiat Uno, finendo in testa-coda e sbattendo contro un muro.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’automobilista dall’abitacolo. Sul posto è giunta anche la polizia municipale per gestire la situazione e avviare le indagini per determinare le cause dell’incidente.

Nonostante l’impatto, fortunatamente l’automobilista ha riportato solo lievi escoriazioni. Tuttavia, è stato segnalato che l’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale, probabilmente ritenendo le sue ferite non gravi.