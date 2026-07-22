Incidente sulla Sampieri–Cava d’Aliga: scontro tra auto e camion, lunghe code

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SCICLI – Disagi alla circolazione nel pomeriggio lungo la strada che collega Sampieri a Cava d’Aliga, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un camion.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento. Fortunatamente, l’impatto non ha provocato feriti e le persone coinvolte non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a effettuare i rilievi e a gestire la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

L’incidente ha comunque causato lunghe code e rallentamenti. I maggiori disagi sono stati determinati dalla necessità di rimuovere l’autovettura coinvolta mediante un carro attrezzi. La circolazione è rimasta infatti rallentata fino all’arrivo del mezzo di soccorso e al completamento delle operazioni di rimozione del veicolo.

Una volta liberata la carreggiata, il traffico è progressivamente tornato alla normalità.

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