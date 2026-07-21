Nuovo importante incarico per la sanità iblea. L’ASP di Ragusa ha conferito al dottor Benedetto Maurizio Celesia l’incarico quinquennale di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Tropicali del presidio ospedaliero di Modica, al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. La nomina porta alla guida della struttura modicana un professionista con una […]
Incidente all’alba sulla circonvallazione di Chiaramonte Gulfi: coinvolte due auto
21 Lug 2026 16:22
Incidente stradale nelle prime ore di oggi sulla circonvallazione di Chiaramonte Gulfi. Il sinistro si è verificato intorno alle 6.30 e ha coinvolto due autovetture in prossimità di un incrocio.
La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone coinvolte.
Secondo quanto si è appreso, tra gli occupanti di uno dei veicoli vi sarebbe un sacerdote in servizio a Giarratana. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni né sull’identità delle altre persone coinvolte.
Da una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale.
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