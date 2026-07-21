Incidente all’alba sulla circonvallazione di Chiaramonte Gulfi: coinvolte due auto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Incidente stradale nelle prime ore di oggi sulla circonvallazione di Chiaramonte Gulfi. Il sinistro si è verificato intorno alle 6.30 e ha coinvolto due autovetture in prossimità di un incrocio.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone coinvolte.

Secondo quanto si è appreso, tra gli occupanti di uno dei veicoli vi sarebbe un sacerdote in servizio a Giarratana. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni né sull’identità delle altre persone coinvolte.

Da una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale.

© Riproduzione riservata