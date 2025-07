Incidente sulla Ragusa-Marina: traffico in tilt, in ospedale conducente di una minicar

RAGUSA – Traffico rallentato lungo la strada provinciale Ragusa–Marina di Ragusa, in direzione mare, a causa di un incidente autonomo avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo la rotatoria di contrada Gattocorvino. A perdere il controllo del mezzo è stato il conducente di una minicar, finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118 che ha trasportato una persona al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per accertamenti.

A gestire la viabilità e a effettuare i rilievi è stata una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato. Nonostante si tratti di un sinistro autonomo, si sono registrati disagi per gli automobilisti diretti verso Marina di Ragusa, soprattutto in prossimità dell’ora di punta.

L’area interessata è particolarmente trafficata nei mesi estivi, con un notevole flusso di veicoli verso le località balneari. La raccomandazione, come sempre, è alla prudenza alla guida, specialmente nei tratti extraurbani ad alta percorrenza.

