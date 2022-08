Incidente stradale sulla Ragusa – Catania, ferito un ragusano. Traffico interrotto

Una persona è rimasta ferita nel Ragusano in un incidente che ha coinvolti due veicoli sulla strada statale 194 ‘Ragusana’ in prossimità del chilometro 88. La strada è temporaneamente chiusa e sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

notizia in aggiornamento

