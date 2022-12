La Befana porta i contratti di raddoppio della Ragusa – Catania? Sembra di si

l raddoppio della strada Ragusa-Catania è stato un progetto molto atteso negli ultimi anni. Dopo numerosi rinvii e il ritiro del bando iniziale, è stato pubblicato un nuovo bando e sono state selezionate le aziende assegnatarie dei quattro lotti funzionali in gara, per un valore di 1237 milioni di euro. Si prevede che i contratti per il raddoppio della strada Ragusa-Catania saranno firmati intorno all’Epifania e che i lavori saranno completati entro 40 mesi dalla posa della prima pietra.

L’Anas sta attualmente verificando i certificati antimafia delle aziende coinvolte. Una volta completato questo processo, si procederà alla firma dei contratti per il raddoppio della strada Ragusa-Catania.

La strada Ragusa-Catania è stata teatro di gravi incidenti negli ultimi anni, l’ultimo dei quali si è verificato due giorni fa. La strada è anche segnata da croci e mazzi di fiori in memoria delle vittime, spesso giovani. Tuttavia, con il raddoppio della strada Ragusa-Catania si spera di ottenere una strada moderna e sicura. Roberto Sica, componente dell’osservatorio per il raddoppio, ritiene che si stia procedendo in modo positivo verso la firma dei contratti.

Tuttavia, è importante fare attenzione ai tempi di realizzazione dei lotti, che dovrebbero durare circa 40 mesi, anche se due di essi dovrebbero essere completati prima.