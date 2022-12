Riscoperta degli agriturismi: boom di prenotazioni e ricerca delle strutture più belle.

Gli agriturismi della Sicilia stanno registrando un boom di prenotazioni per il Natale, secondo Terranostra Sicilia, l’associazione di Coldiretti che rappresenta oltre 750 strutture sull’isola. Dopo due anni di crisi, le vacanze in campagna stanno finalmente tornando di moda, con i piatti della tradizione, spazi ampi e tanto altro. In particolare, molti siciliani scelgono di trascorrere le vacanze in agriturismo per godere di un ambiente sano soprattutto per i bambini.

“Le feste in mezzo alla natura sono davvero uniche per i piccoli, ma in generale si caratterizzano per le attività culturali, per la buona cucina e anche per i corsi di piatti tipici che sempre più agricoltori organizzano per far conoscere meglio le specialità regionali”, ha affermato il presidente regionale di Terranostra, Roberto Caruana. “Gli agriturismi offrono anche escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta, la possibilità di esplorare luoghi e conoscere le tradizioni popolari, e di fare tour enogastronomici e gite al mare”, ha aggiunto.

Con 152 strutture, Siracusa è la città con il maggior numero di agriturismi in Sicilia, seguita da Palermo con 134, Ragusa con 105, Messina con 102, Catania con 80, Trapani con 71, Enna con 47, Agrigento con 43 e Caltanissetta. In generale, gli agriturismi rappresentano una scelta conveniente per trascorrere giorni all’aria aperta, sia durante il Natale che in qualsiasi altro momento dell’anno. Offrono infatti una ospitalità unica a un prezzo congruo, con la possibilità di godere delle bellezze del territorio e di buoni piatti.