Capodanno in piazza. Ecco i concerti in Sicilia

Il capodanno a Ragusa sarà animato dalle note del dj Roberto Ferrari, noto per la sua attività su Radio Deejay. La serata si svolgerà in piazza San Giovanni, dove i cittadini potranno brindare e ballare insieme per salutare l’arrivo del nuovo anno. Ferrari è un dj e produttore discografico di fama nazionale, con una lunga carriera alle spalle che lo ha visto collaborare con artisti di fama internazionale e suonare in prestigiose location.

Il capodanno a Pozzallo sarà celebrato con un evento organizzato in piazza e con ospiti Andrea De Sabato e Black One, due dj molto conosciuti in tutta Italia per il loro lavoro sulla radio RTL 102.5. Il concerto si terrà nel cuore del paese, e promette di essere una serata indimenticabile per tutti coloro che decideranno di partecipare.

Musica in piazza anche per il Capodanno a Chiaramonte Gulfi che sarà animato da una serata di festa in piazza Umberto I, con il dj Mauro Miclini noto per essere il curatore musicale di HitMania Dance. Miclini è uno dei dj più apprezzati e richiesti nel panorama musicale italiano, con una carriera che spazia dalle discoteche alle radio, fino alla televisione. In occasione della notte di San Silvestro, il dj propone una selezione di brani dal sound energico e coinvolgente, perfetta per far ballare il pubblico fino a tarda notte. L’evento è organizzato dal Comune di Chiaramonte Gulfi in collaborazione con l’associazione culturale “Echi di Note”, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai turisti una serata di divertimento e intrattenimento di alta qualità.

Ma Ragusa non è l’unica città siciliana ad offrire eventi per il Capodanno. A Palermo, il conto alla rovescia verso il 2023 sarà scandito dallo spettacolo presentato dall’attore e conduttore televisivo Sergio Friscia e dal cantante Francesco Gabbani, che si esibiranno in piazza Politeama. A Catania, invece, ci saranno quattro serate di musica che animeranno il quadrilatero barocco della città, con il gran finale il 31 dicembre con il concerto di Giusy Ferreri e la sua band.

Messina offrirà diversi concerti, tra cui quelli dei Negramaro il 29 dicembre e dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore il 31 dicembre in piazza Duomo. Ad Agrigento, in piazza Marconi, ci saranno Achille Lauro e Lello Analfino, mentre a Siracusa il Capodanno sarà celebrato in piazza Archimede con il concerto di Loredana Bertè. Inoltre, in moltre altre città siciliane come Erice, Trapani, Caltanissetta e Enna ci saranno serate di musica e spettacoli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La Sicilia, quindi, offre diverse opportunità per trascorrere il Capodanno in compagnia, ascoltando buona musica e godendosi gli eventi organizzati nelle diverse città dell’isola.