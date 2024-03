Incidente stradale stanotte sulla Ragusa Catania. Tre feriti.

La Ragusa Catania stanotte intorno alle 3,30 teatro ancora una volta di un incidente stradale. Ad essere coinvolte due autovetture, una lancia Delta ed una Fiat Croma che viaggiavano l’una in direzione Catania l’altra verso Ragusa. Per cause ancora in corso di accertamento all’altezza del Km 8,300 in territorio di Ragusa si sono scontrate frontalmente. Sono rimasti feriti i tre occupanti delle due autovetture un vittoriese, un comisano ed un calatino. Immediatamente soccorsi hanno avuta diagnosticata una prognosi di 30 giorni ciascuno.

