Incidente stradale autonomo a Modica: anziana automobilista perde il controllo del veicolo

Un'anziana donna, alla guida di una Fiat 600, è rimasta lievemente ferita dopo aver perso il controllo del veicolo e aver finito la sua corsa contro un muro a Modica.

La vettura ha iniziato a sbandare, finendo per colpire i paletti parapedonali e successivamente terminando la sua corsa su un marciapiedi, contro un muro. L'impatto ha causato danni significativi sia al veicolo che alla struttura circostante. Fortunatamente, l'anziana automobilista ha riportato solo lievi ferite nell'incidente.

Immediatamente dopo l'accaduto, sono intervenuti sul posto gli operatori del 118 e la polizia municipale per fornire assistenza all'automobilista e per avviare le procedure necessarie per ricostruire l'accaduto. La priorità è stata garantire il benessere dell'anziana donna e assicurarsi che ricevesse le cure necessarie per le sue ferite.

A causa dell'incidente, Via Nazionale è stata temporaneamente chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso e per permettere agli agenti di polizia di raccogliere prove e informazioni utili all'inchiesta. Fonte radio rtm