Incidente stradale a Chiaramonte Gulfi: quattro feriti in contrada Coffa

Momenti di paura questa sera, intorno alle 20:30, in contrada Coffa, poco prima dell’ingresso per la SS 514. Un furgone e una macchina hanno avuto un tamponamento, per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, che fortunatamente non versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito i feriti in ospedale per ulteriori accertamenti.

A gestire i rilievi e la viabilità i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, vista la vicinanza allo svincolo della statale 514, un’arteria molto trafficata soprattutto nelle ore serali.

