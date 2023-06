Terribile incidente sulla 514: intervenuto elisoccorso

Un brutto incidente stradale si è verificato stamani sulla SS. 514, all’altezza del km 15, in territorio di Chiaramonte. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scontro si sarebbe verificato tra un’auto e una roulotte. Alla guida dell’auto, una donna di origini brasiliane con due figli che erano con lei. E’ rimasta ferita e soccorsa. Non risulta essere in pericolo di vita. L’auto con roulotte, invece, era guidata da due coniugi di origine svizzera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per soccorre le persone rimaste intrappolate nell’auto e l’elisoccorso, che già avrebbe provveduto a trasportare i feriti. La strada, in parte, è al momento bloccata e il traffico è stato deviato attraverso le vie rurali limitrofe. Sul posto anche la Polstrada di Ragusa. Al vaglio, le immagini dell’incidente.