Incidente nella notte a Marina di Ragusa, perde la vita Alessandro Sciortino

E’ il 53enne Alessandro Sciortino la vittima dell’incidente mortale che si è verificato questa notte a Marina di Ragusa, all’altezza di piazza delle Rimembranze. L’uomo lavorava al genio civile di Ragusa.

L’incidente si è verificato intorno alle 2.45 di stanotte. L’uomo era in sella alla sua moto e, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio degli uffici del Genio Civile di Ragusa

Gli uffici del Genio Civile di Ragusa in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Sciortino nell’incidente della notte scorsa a Marina di Ragusa. L’uomo, 53 anni padre di un bambino avuto dalla

compagna con la quale viveva, da oltre venti anni lavorava al Genio Civile con la qualifica di collaboratore amministrativo, era addetto all’archivio. Un dipendente modello, pronto a spendersi per la funzionalità del servizio ed a stare accanto ai colleghi. Stamattina tutti addolorati lo hanno raggiunto in ospedale per esprimere la vicinanza alla famiglia. “La perdita prematura del nostro collega ci colpisce duramente ed improvvisamente – sono le parole dell’ingegnere capo del Genio Civile di Ragusa, Salvatore Caruso – per lui, ora, chi ha fede può pregare che il Signore lo accolga tra i suoi Santi. Tutti invece ci stringiamo alla famiglia ed ai suoi cari, cui va il cordoglio di tutto l’Ufficio ed al quale si aggiunge quello del nostro Dirigente Generale che mi ha espresso, non appena informato, pregandomi di condividerlo con tutti voi”.

Ha collaborato Pinella Drago

