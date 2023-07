Incidente nei pressi di contrada Coffa. Conducente resta incastrato tra le lamiere auto

Un nuovo intervento si è reso necessario per la sala operativa dei vigili del fuoco nei pressi di Coffa, sulla SS 514, poco prima dell’incrocio per Chiaramonte. Un incidente stradale autonomo ha coinvolto un veicolo, con il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, richiedendo un’azione tempestiva e professionale da parte delle forze di soccorso.

La sala operativa dei vigili del fuoco, già alle prese con gli interventi per spegnere gli incendi che hanno colpito la provincia di Ragusa, ha ricevuto la segnalazione dell’incidente e ha subito mobilitato una squadra di soccorso per affrontare la situazione.

La dinamica dell’incidente

Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’incidente autonomo nelle vicinanze di Coffa. Si sta lavorando per determinare le circostanze esatte che hanno portato all’incidente. La segnalazione dell’incidente è giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco, e immediatamente una squadra di soccorso è stata inviata sul luogo dell’incidente per fornire assistenza al conducente intrappolato.

Le squadre dei vigili del fuoco, già addestrate e ben equipaggiate per gestire situazioni di emergenza, hanno agito prontamente per liberare il conducente intrappolato dall’abitacolo danneggiato. Utilizzando attrezzature speciali e tecniche di salvataggio, i vigili del fuoco hanno lavorato con determinazione per assicurarsi che il conducente ricevesse l’assistenza necessaria.