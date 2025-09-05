Incidente mortale sulla Ragusana: identificate le vittime maltesi, marito e moglie di 73 e 69 anni

Sono state identificate le vittime del tragico incidente avvenuto mercoledì sulla strada statale 194 Ragusana, all’altezza del chilometro 10 in territorio di Lentini. A perdere la vita sono stati Manuel e Doris Buhagiar, rispettivamente di 73 e 69 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia viaggiava a bordo di una Toyota Yaris diretta verso Ragusa quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Augusta e Lentini, l’auto si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes che sopraggiungeva nella corsia opposta, carico di materiale di risulta.

L’impatto e i soccorsi

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due coniugi, entrambi molto conosciuti nella comunità: lui, ex agente, e lei, casalinga. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma ogni tentativo di salvarli si è rivelato inutile.

Indagini in corso

I militari stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Il camionista è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione lungo la SS 194 Catania-Ragusa ha subito rallentamenti per diverse ore, fino alla rimozione dei mezzi incidentati e alla messa in sicurezza della carreggiata.

