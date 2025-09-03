Incidente sulla Catania-Ragusa: morti due anziani maltesi

Tragedia sulla statale 194 Catania-Ragusa, nel territorio del Siracusano, dove una coppia di anziani originaria di Malta ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris con targa maltese quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente con un autocarro che trasportava materiale di risulta e proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due coniugi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate, insieme al personale dell’Anas e del 118.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.

La statale è rimasta chiusa per diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Un nuovo, tragico episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo l’arteria che collega Catania a Ragusa, da tempo considerata tra le più pericolose della Sicilia orientale.

© Riproduzione riservata