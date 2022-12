Incidente mortale a Pozzallo, muore 14enne

Un triste momento per la città di Pozzallo. A causa di un incidente stradale avvenuto in serata, con uno scontro tra automobile e moto, è morto un ragazzo di 14 anni. M.G. sono le iniziali del giovane che purtroppo è morto poco dopo lo scontro.

Per cause in via di accertamento i due mezzi sono entrati in collisione in via Australia. Nonostante i soccorsi abbastanza rapidi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri.

ricerca fotografica a cura di Franco Assenza