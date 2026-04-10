Incidente mortale a Palermo: cede una gru, due operai perdono la vita

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano, dove due operai edili hanno perso la vita precipitando da una gru all’interno di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo. Un terzo operaio è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Villa Sofia. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Il drammatico incidente nel cantiere

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato all’interno di un cantiere edile attivo per la ristrutturazione di un edificio in via Ruggero Marturano. Per cause ancora da chiarire, una gru avrebbe ceduto provocando la caduta dei due operai che si trovavano al lavoro in quota.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo lavoratore, dipendente della ditta di pneumatici Gammicchia, che si trovava nelle vicinanze ed è stato travolto dal mezzo durante il cedimento.

Il bilancio: due morti e un ferito grave

Il bilancio è drammatico. Due operai edili sono deceduti sul posto o poco dopo l’impatto, mentre il terzo operaio è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute.

Indagini in corso su cedimento della gru

Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, la polizia, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ispettorato del lavoro. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del cedimento e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.

Al momento non sono ancora chiare le cause che avrebbero portato al collasso della gru.

© Riproduzione riservata