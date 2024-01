Incidente in via Zama a Ragusa: cappotta una Nissan Qashqai

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 14.14 in via Zama angolo via Teocrito, a Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento, una Nissan Qashqai si è cappottata lungo la via. Per fortuna, illesi gli occupanti dell’auto, mentre è rimasta coinvolta nell’incidente anche un’Audi. Sul posto, oltre ai vigili urbani, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e aiutato a posizione sulle barelle gli occupanti della Qashqai.