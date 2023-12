Incidente in via Archimede a Ragusa: furgone urta cestello di un camion, operaio ferito

Un cestello di un camion, all’interno del quale un operaio di 47 anni stava operando la potatura degli alberi in via Archimede a Ragusa, è stato stamattina urtato da un furgone guidato da un giovane di 20 anni operaio di una ditta di packaging di Vittoria.

L’operaio è caduto al suolo. Portato al pronto soccorso in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II non è in pericolo di vita ma la prognosi non è stata ancora sciolta: trauma cranico e diverse contusioni. Sul posto la Polizia locale, i carabinieri per i rilievi e lo Spresal. Mezzi al momento sotto fermo in attesa di chiarire prognosi e dinamica.