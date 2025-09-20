Incidente in c.da Crocevia Cava Ispica a Modica, ferito un giovane motociclista

Incidente stradale oggi in contrada Crocevia Cava Ispica in territorio di Modica. Protagonista un giovane motociclista che viaggiava a bordo della sua moto enduro 125 e che per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della due ruote andando a sbattere contro il muro a secco che delimita la carreggiata.

Nell’impatto il centauro è rimbalzato al di là del muro cadendo rovinosamente sul terreno adiacente. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un automobilista che transitava in quel momento e che ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto il 118 che ha condotto il giovane all’ospedale Maggiore di Modica. Per i rilievi invece gli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Le condizioni del giovane non sono preoccupanti.

