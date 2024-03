Incidente di contrada Coffa: la vittima è una donna ragusana

E’ una donna ragusana la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio alle 15.30 circa in contrada Coffa, di fronte al rifornimento Lukoil, sulla SS. 115 Ragusa-Catania. La donna era alla guida di una Dacia quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha avuto un impatto con un’altra auto, una Tiguan.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto. Per lei, non c’è stato nulla da fare. Trasportato in elisoccorso il marito, passeggero della Dacia, che è in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, reparto rianimazione.

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Intervenuti prontamente anche i soccorritori del 118.

