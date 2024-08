Incidente autonomo in via Fieramosca a Ragusa, ferito un uomo di 77 anni

Incidente stradale autonomo in via Ettore Fieramosca a Ragusa. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nonostante il conducente, un uomo di 77 anni, non fosse rimasto incastrato all’interno del veicolo, è stato comunque necessario l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco per estrarlo dall’auto.

L’uomo è stato trasportato in ospedale

L’incidente ha divelto di un palo della pubblica illuminazione. Il conducente, ferito nell’incidente, è stato affidato alle cure del personale del 118 e successivamente trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale per i rilievi.

