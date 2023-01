Incidente autonomo a Modica

Incidente stradale intorno alle 7 del mattino in contrada Quartarella a Modica. Secondo le informazioni iniziali, un’auto, per cause in fase di accertamento, è finita contro un muro vicino in prossimità di una curva, poi ribaltarsi su un lato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

