Incidente alla Metra: sciopero e assemblea sindacale, chiesta maggiore sicurezza

I lavoratori della Metra di Ragusa hanno svolto uno sciopero di otto ore in seguito a un incidente avvenuto ieri sera presso la pressa 1850, che ha coinvolto due operai rimasti ustionati. La FIOM e la UILM, insieme alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), hanno proclamato questa astensione dal lavoro per evidenziare la necessità di interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza all’interno dello stabilimento.

Alle 8:00, i dipendenti si sono riuniti per un sit-in nel piazzale della Metra, seguito da un’assemblea sindacale. Durante l’incontro, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’urgenza di interventi per la manutenzione degli impianti e il rinnovo dei macchinari, considerando anche le segnalazioni di rischio già avanzate nei mesi precedenti. Gabriele Celeghin, segretario della FIOM e RSU della Metra, e Gianluca Scribano, segretario della UILM Ragusa, hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto, definendo l’incidente una “tragedia sfiorata” e ribadendo l’importanza della prevenzione.

