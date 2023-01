Incidente a Vittoria, CityCar travolge una donna. Il VIDEO del tremendo impatto

Un grave incidente si è verificato oggi in via Ruggero Settimo, incrocio con via Nino Bixio. Una City Car ha colpito e travolto in pieno una donna, che è stata scaraventata con violenza sull’asfalto.

L’episodio si è verificato stamani, intorno alle 9.30. La donna stava attraversando l’incrocio ma la City Car è sopraggiunta e l’ha travolta.

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere della zona. La donna ha prima scandato un veicolo e poi non è riuscita ad evitare la City Car. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e il personale del 118. La donna è stata trasportata in ospedale ed è rimasta seriamente ferita.