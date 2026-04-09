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Incidente a Ispica in via Statale: scontro tra auto e autocarro
09 Apr 2026 17:24
Incidente oggi pomeriggio in via Statale, a Ispica, dove si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’autovettura e un autocarro. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.
L’impatto, avvenuto lungo una delle arterie principali della città, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio sanitario che ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti, successivamente trasportati presso l’ospedale di Modica.
Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone coinvolte.
Intervento delle forze dell’ordine e viabilità modificata
Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Municipale di Ispica, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente.
A causa dello scontro, il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni. Gli agenti hanno predisposto percorsi alternativi lungo le strade laterali, al fine di consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area.
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