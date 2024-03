Incidente a Chiaramonte, muore un anziano

Un incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16.30 in contrada Morana, territorio di Chiaramonte Gulfi. Un anziano di 85 anni si trovava alla guida della sua Fiat Punto.

L’INCIDENTE E’ STATO AUTONOMO

Per cause ancora in fase di accertamento e di approfondimento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo è andato a sbattere contro il muro di recinzione, in zona “depuratori”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

Sono ancora in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

