Incendio nelle campagne di Bommacchia, nello Sciclitano: alberi e sterpaglie in fiamme

Incendio circoscritto da una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale che, tempestivamente, nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti in contrada Bommacchia-Bommacchiella alla lontana periferia di Scicli nella zona in cui insiste poco distante l’Istituto tecnico agrario del “Quintino Cataudella”. I vigili del fuoco, con una squadra operativa con mezzi ed attrezzature sono riusciti a fermare le fiamme che vigorose, alimentate da un venticello pericoloso, hanno interessato alcuni alberi della macchia mediterranea e delle sterpaglie. Ci sono voluti due interventi con rifornimento di acqua per riuscire a fermare l’incendio scoppiato improvvisamente.

Attualmente i vigili del fuoco, intervenuti subito dopo la segnalazione alla sala operativa, sono impegnati nella bonifica dei luoghi e nell’accertamento dello spegnimento complessivo che escluda focolai che possano riprendere la loro attività nelle ore serali e notturne. Gli abitanti della zona interessata hanno apprezzato la tempestività dell’intervento dei pompieri che ha permesso di dare serenità all’intera zona rurale.

