Incendio nella zona delle “Cannavate” a Vittoria, le fiamme lambiscono le abitazioni di via Gaeta

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Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nella vallata situata a ridosso del centro storico. Le fiamme si sono sviluppate nella zona di via Gaeta e via dei Mille, laddove sorgono alcune abitazioni situate a ridosso del pendio che declina verso il fiume Ippari. Alcune tra queste sono utilizzate, altre sono fatiscenti. Nella zona vi sono numerosi alberi, sterpaglie soprattutto alcuni canneti: da qwui il nome con cui viene identificata dai vittoriesi, cioè “cannavate”.

Per domare le fiamme sono intervenuti gli abitanti della zona che hanno dato l’allarme e prodotto i primi interventi, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. I pompieri, insieme agli uomini della Protezione civile e ad alcuni volontari, sono riusciti a circoscrivere e a domare le fiamme, impedendo che arrivassero alle abitazioni.

Non si esclude che il rogo possa essere di natura dolosa.

Foto Franco Assenza

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