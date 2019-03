Incendio negozio di bike a Ragusa, proprietario ha ustioni di secondo e terzo grado. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni - Ragusa Oggi

Incendio negozio di bike a Ragusa, proprietario ha ustioni di secondo e terzo grado. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni

Ha ustioni di secondo e terzo grado sul 25% del corpo il 50enne di Ragusa, Giancarlo Firrincieli, che stanotte è stato colpito da una sorta di esplosione dovuta alle fiamme che si sono sviluppate nel suo negozio di bike in corso Vittorio Veneto a Ragusa. L’uomo è stato trasferito dall’ospedale di Ragusa all’ospedale Cannizzaro di Catania dove c’è il reparto specializzato per le ustioni —-> QUI L’ARTICOLO

LE ULTIME NOTIZIE SUL QUADRO CLINICO

In particolare la fiammata che lo ha investito ha colpito viso, mani e arti inferiori. E’ sotto trattamento da parte degli specialisti del Centro Grandi Ustioni, dove si trova ricoverato in Terapia Intensiva per via dell’inalazione dei fumi. La prognosi è riservata

LA DINAMICA E I SOCCORSI

Alle 4.30 di stamani una squadra di questo Comando composta da 5 unità ed una autobotte con altre 2 unità è intervenuta in c.so Vittorio Veneto a Ragusa per l’incendio di un negozio di biciclette.

Parte del personale Vigilfuoco ha avviato l’opera di spegnimento, mentre alcuni collaboravano con il personale del 118 che provvedeva a caricare in ambulanza il titolare dell’attività che si era ustionato.

In attesa delle necessarie verifiche le famiglie abitanti ai piani superiori dell’edificio sono state evacuate, poiché non sono emersi a vista danni struturali le stesse sono state fatte rientrare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di ragusa che stanno peraltro effettuando i rilievi di competenza.

