Esplosione in corso Vittorio Veneto a Ragusa. A fuoco negozio di bici, il proprietario ustionato. Trasferito in ospedale - Ragusa Oggi

Esplosione in corso Vittorio Veneto a Ragusa. A fuoco negozio di bici, il proprietario ustionato. Trasferito in ospedale

Condividi su:

Esplosione nella notte in Corso Vittorio Veneto a Ragusa dove è andato letteralmente a fuoco un intero negozio di biciclette. Era passate da poco le 4,30 quando le fiamme si sono sprigionate all’interno dell’esercizio commerciale situato nella parte alta del centro storico della città.

E’ scattato l’allarme elettronico e sul posto è arrivato il proprietario, il ragusano di 50 anni, Giancarlo Firrincieli, che ha immediatamente contattato i Vigili del Fuoco. Accortosi delle fiamme all’interno del locale, ha aperto la porta di ingresso e proprio in quel momento è stato investito da un’esplosione.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto i suoi vestiti provocando gravi ustioni. I soccorsi, intervenuti sul posto, hanno subito trasferito in ospedale l’uomo, cercando di tamponare il più possibile le ferite. E’ intervenuto il 118.

Successivamente si è proceduto a spegnere le fiamme. In corso di quantificazione i danni. Sul posto anche la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi in quanto si propende per l’ipotesi dolosa anche se non si escludono altre ipotesi, come un corto circuito.