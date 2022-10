Incendio in un’abitazione a Vittoria

Un incendio si è sviluppato stamani a Vittoria, intorno alle 8.00, in un’abitazione di via Sciascia. Per cause ancora in fase di accertamento, ma probabilmente a causa di un corto circuito, si sono sviluppate le fiamme nella casa.



E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco.

Per fortuna, nessu ferito.