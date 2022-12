Incendio in un appartamento a Modica

Un incendio si è sviluppato in queste ore in un appartamento di via Pertini, a Modica.

L’appartamento si trova al quinto piano di uno stabile di case popolari. Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco arrivate da Modica e Ragusa.

Non sono ancora stati resi noti i motivi dell’incendio, nè se ci sono danni consistenti all’immobile o eventuali feriti.