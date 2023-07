Incendio dietro il mercato ortofrutticolo di Vittoria: a fuoco cumuli di rifiuti. FOTO

A fuoco cumuli di rifiuti a Vittoria, precisamente dietro la sede del mercato ortofrutticolo. Le fiamme sono talmente alte da essere visibili a km di distanza. Il fumo, piuttosto denso, sta appestando l’aria intorno alla zona.

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. In zona stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per altri due vicini, ma distinti, cumuli di rifiuti lungo la cosiddetta “trazzera surdi”.

Al momento non si segnalano feriti.

FOTO: Franco Assenza