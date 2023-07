Incendio ad Acate: tempestivo intervento dei Canadair

Sotto un cielo ormai offuscato dal fumo delle fiamme, Acate oggi pomeriggio si trova ad affrontare un vasto incendio ha preso vita nella zona di Pezza Grande, propagandosi con una rapidità impressionante e creando diversi punti fuoco che mettono a rischio la sicurezza delle persone e delle proprietà.

L’allarme è scattato quando il personale di vedetta ha avvistato i primi segnali di fumo, subito dopo il quale si è resa necessaria la chiamata all’azione di un Canadair. Questi potenti aerei antincendio sono un elemento essenziale nel combattere gli incendi boschivi e naturali, grazie alla loro capacità di trasportare grandi quantità di acqua e schiuma verso le aree colpite dal fuoco.

L’intervento tempestivo dei Canadair è stato fondamentale per cercare di contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere la popolazione locale. Le squadre di emergenza, insieme agli operatori dei Canadair, stanno lavorando senza sosta per circoscrivere l’incendio e mettere al sicuro chiunque possa trovarsi in pericolo. foto di repertorio