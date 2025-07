Incendio ad Acate, si teme per strutture private e terreni agricoli

Ore di apprensione nelle campagne di Acate, in contrada Costa Gatta, dove un incendio che ha interessato vegetazione secca e sterpaglie, ha fatto scattare preoccupazione anche per strutture private, capannoni e terreni agricoli, mettendo in serio pericolo proprietà e colture. Al momento nessuna zona demaniale forestale risulta coinvolta direttamente, poiché i fronti di fuoco rimangono a distanza, ma la situazione resta delicata. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno operando per il contenimento e lo spegnimento delle fiamme.

C’è preoccupazione per il vento

Il rogo, alimentato dal caldo e dal vento, ha costretto alcuni residenti e proprietari a tentare azioni di contenimento per deviare le fiamme e proteggere le loro strutture. Il fronte dell’incendio, pur restando confinato in zone private, potrebbe allargarsi e la situazione è costantemente monitorata.

Foto: Daniele Campagnolo

