Incendi moltiplicati in provincia, tra caldo e vento. A rischio Valle dell’Ippari

La provincia di Ragusa si è trovata di fronte a una difficile prova con una serie di incendi che hanno minacciato territori e insediamenti civili. La sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa ha dimostrato una notevole attività e prontezza nell’affrontare le richieste che sono pervenute dal territorio colpito dagli incendi.

Tra le situazioni più critiche si sono verificate tre circostanze rilevanti, che hanno destato non poche preoccupazioni sia per la popolazione che per le risorse naturali a rischio.

La valle dell’ippari a Vittoria

Nella zona della valle dell’Ippari, a Vittoria, le fiamme si sono sviluppate in un’area antropizzata e, solitamente, questo tipo di incendi tende a muoversi verso valle. In questa situazione, invece, le fiamme si sono mosse in salita, minacciando gli abitanti e gli insediamenti civili. Fortunatamente, grazie al coordinamento delle diverse componenti del sistema di protezione civile, inclusi i vigili del fuoco, il corpo forestale regionale e il volontariato di protezione civile, il peggio è stato evitato.

Per risolvere l’evento, è stato necessario chiedere l’intervento del “DOS” forestale, che ha avviato le procedure per l’intervento aereo. Un elicottero della flotta regionale e l’Erickson Air Crane S-64 della flotta nazionale sono stati fondamentali per domare le fiamme e contenere la situazione, contribuendo in modo significativo a salvaguardare la zona.

Fiamme anche alla Marza a Ispica

In prossimità di c.da Marza, territorio di Ispica, altre due squadre di vigili del fuoco hanno operato assieme ai volontari e al corpo forestale regionale per spegnere gli incendi. Tutte le attività di salvaguardia e spegnimento sono state eseguite esclusivamente da terra, dimostrando l’efficacia e l’impegno delle forze di soccorso a fronteggiare gli incendi anche nelle situazioni più difficili.

Incendi anche in contrada Tabuna sulla ex S.S. 115 Ragusa – Modica:

Un altro incendio si è verificato nella zona di c.da Tabuna, sulla ex S.S. 115 che collega Ragusa a Modica. Qui, una squadra dei vigili del fuoco, supportata dal corpo forestale e da volontari, ha lavorato duramente per circoscrivere i diversi roghi che stavano avvolgendo l’area. In questo caso, un “DOS” dei vigili del fuoco, arrivato da Catania, ha valutato la necessità di un intervento aereo, ma fortunatamente sembra che ciò non sia stato richiesto.

L’attività sinergica delle squadre di soccorso, unita all’intervento dei mezzi aerei in punti strategici, ha permesso di fronteggiare gli incendi con successo, limitando i danni al territorio e garantendo la sicurezza degli abitanti.