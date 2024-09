Inaugurazione del 590° anno accademico dell’università di Catania, a Ragusa uno dei tre eventi

Quest’anno l’Università di Catania inaugurerà l’anno accademico in modo inedito, articolando la cerimonia in tre eventi distinti nelle province siciliane di Catania, Siracusa e Ragusa, dove l’ateneo ha sedi. Questa decisione, voluta dal rettore Francesco Priolo, ha lo scopo di sottolineare l’impegno dell’Università nella valorizzazione del territorio e nel creare opportunità di crescita per le comunità locali.

L’evento a Ragusa

Oltre alla tradizionale cerimonia a Catania, prevista per il 30 settembre, Ragusa ospiterà la sua solennità accademica il 4 ottobre, nell’auditorium “San Vincenzo Ferreri” di Ibla. L’evento vedrà la partecipazione del prof. Roberto Tottoli, rettore dell’Università “L’Orientale” di Napoli e socio dell’Accademia dei Lincei, che terrà una lectio magistralis dal titolo “La Sicilia delle tre culture: ebrea, cristiana e musulmana”. Tottoli esplorerà il contributo delle comunità cristiane, ebraiche e musulmane nella storia della Sicilia, mettendo in luce il ruolo della cultura islamica, l’eredità ebraica fino all’espulsione del 1492, e l’evoluzione del pensiero cristiano. Questa pluralità culturale ha reso l’Isola un esempio di ricchezza religiosa e culturale, rilevante anche per le società moderne.

