Inaugurato lo svincolo autostradale di Rosolini. VIDEO - Ragusa Oggi

In #Sicilia stiamo costruendo un'autostrada. Dove c'era un cantiere dato per morto, il #GovernoMusumeci ha riacceso i motori. I primi 10 km della nuova #SiracusaGela saranno presto realtà.Condividiamo cari amici, per far conoscere a tutti quest'opera così importante. Vero orgoglio per l'Isola.A più tardi, per l'apertura dello svincolo di #Rosolini 👍🇮🇹#GovernoMusumecialavoro Regione Siciliana

Publiée par Marco Falcone sur Jeudi 6 août 2020