Inaugurata Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi

Ha aperto i battenti questa mattina Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi organizzata dalla Fiera Emaia. Negli stan della cittadella fieristica vittoriese sono stati allestiti gli spazi che ospitano le varie manifestazioni ed esposizioni.

A tagliare il nastro inaugurale è stato il sindaco, Francesco Aiello. Con lui c’era il presidente dell’azienda Fiera Emaia, Carmelo Diquattro e i promotori dell’iniziativa, Alessio Tesol, Giovanni Melfi, Paola Iurato, Raffaele Assenza e Stefano Sallemi. Presentatrice di Vittoria Comics & Games sarà Monnie Night. È seguito un momento di presentazione nella sala convegni dell’Emaia.

Tre giorni dedicati al “divertimento”

Nei tre giorni, dedicati in toto al mondo del “divertimento”, si alterneranno vari protagonisti del mondo dei fumetti e della “fantasia”: Ambra Pazzani, una delle cosplayer più amate e seguite nel mondo nerd italiano, Cydonia, punto di riferimento per la community Pokémon e per Nintendo, Maurizio Merluzzo, intrattenitore, doppiatore (voce dei personaggi di numerosi film) influencer e presentatore, Alex Polidori, anch’egli doppiatore e voce ufficiale di Tom Holland, i Playerinside, i coniugi di gaming influencer italiani, tra i più seguiti in Italia, Giovanni Muciaccia, l’intrattenitore poliedrico di Art Attack, Dario Moccia, uno degli streamer più famosi di Twitch Italia, Sabaku No Maiku, Aoy Queen, Federic, Kyrenis.

Il programma che si snoderà nel fine settimana è molto ricco, con appuntamenti di musica, danza e tornei e consultabile sul sito ufficiale www.vittoriacomics.it