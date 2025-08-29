Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre. Vittoria al centro […]
Inaugurata la nuova rotonda di Marina di Acate
29 Ago 2025 09:37
Inaugurata la nuova rotonda all’ingresso di Marina di Acate. La rotonda è stata realizzata con un finanziamento della ex provincia regionale di Ragusa. La consigliera comunale di Acate Irene Tidona, che è anche consigliere provinciale ha curato la realizzazione della scritta “Marina di Acate. L’opera era stata finanziata e avviata durante il mandato della commissaria straordinaria del Libero Consorzio,. Valenti e completata durante il mandato della nuova presidente Maria Rita Schembari.
Per l’inaugurazione era presente il sindaco Gianfranco Fidone con la giunta al completo.
