Inaugurata la nuova rotonda di Marina di Acate

Inaugurata la nuova rotonda all’ingresso di Marina di Acate. La rotonda è stata realizzata con un finanziamento della ex provincia regionale di Ragusa. La consigliera comunale di Acate Irene Tidona, che è anche consigliere provinciale ha curato la realizzazione della scritta “Marina di Acate. L’opera era stata finanziata e avviata durante il mandato della commissaria straordinaria del Libero Consorzio,. Valenti e completata durante il mandato della nuova presidente Maria Rita Schembari.

Per l’inaugurazione era presente il sindaco Gianfranco Fidone con la giunta al completo.

