Tanti appuntamenti a Vittoria per la 56esima edizione della Fiera Campionaria d’autunno. VIDEO

Inaugurata sabato scorso la 56^ edizione della Fiera Campionaria d’autunno, in programma al Polo Fieristico di Vittoria sino al 12 novembre 2023. Fondata nel 1966, la “Novembrina” di Nuova Emaia Città mira ad incontrare un vasto pubblico proponendo diverse soluzioni per la casa e per il giardinaggio, nuove tendenze per l’abbigliamento e il tempo. Ma soprattutto spazio importante alle novità del settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico.

«Una manifestazione storica che resiste, nonostante il periodo Covid trascorso e la crisi di numerosi apparati, e che continua ad essere di supporto e di visibilità a diversi settori merceologici – dichiara Carmelo Diquattro, amministratore unico della Vittoria Mercati -. Novità di questa edizione sarà la presenza dei comuni iblei perché abbiamo ritenuto importante dare spazio alla promozione dei territori circostanti in un’ottica di collaborazione proficua. Durante la settimana, inoltre, sono previsti numerosi spettacoli di musica e danza, concorsi canori, che coinvolgeranno sia i grandi che i bambini. Insomma, c’è la ferma volontà di continuare a rafforzare il Polo Fieristico affinché possa contribuire al rilancio dell’economia siciliana».

LE INIZIATIVE

Immancabili le iniziative collaterali, alcune delle quali si possono considerare veri e propri appuntamenti storici. Un esempio per tutti la Fiera del Bestiame, da quest’anno denominata Fiera del Cavallo Ipparino, a cura dell’Associazione culturale equestre di Vittoria ACEV, che si è svolta ieri domenica 5 novembre: un intreccio di folclore e divertimento specie per il pubblico più piccino. Protagonista di rilievo è stato il mondo dell’ippica. Una giornata all’insegna della tradizione, che da sempre racconta la storia della civiltà contadina locale ed il suo legame con il cavallo, un legame antico a cui la città di Vittoria deve molto e che è stata esaltata da grandi maestri che con le loro opere, hanno evidenziato il rapporto uomo animale. Uno per tutti, Arturo Di Modica, artista vittoriese recentemente scomparso e conosciuto in tutto il mondo. Grande la partecipazione di giovani appassionati di ippica, di associazioni di settore e di un pubblico numeroso che ancora una volta è rimasto incantato dalla bellezza delle migliori razze di cavalli che hanno sfilato. Ad attirare l’attenzione del pubblico le diverse discipline equestri proposte e le dimostrazioni di mascalcia.

Tra le iniziative in programma vi è la 1^ edizione di “Arte Design Modernariato”. L’ente fiera, in sinergia con artisti e privati, ha deciso di dedicare un’intera galleria all’esposizione di opere d’arte, design ed opere di modernariato. Nel corso della settimana fieristica si svolgeranno performance ed incontri con gli artisti.

Tra gli eventi immancabile sarà la Fiera di San Martino, in calendario l’11 ed il 12 novembre, che da 300 anni è una delle iniziative più attese in città, simbolo della festa popolare, con le numerose bancarelle ricche di vivacità.

«In un momento storico come quello in cui viviamo, dove molte fiere stanno scomparendo, possiamo ben dire che la Fiera di Vittoria, che vanta una storia centenaria, sia riuscita ad attraversare il tempo e, cosa straordinaria, sia riuscita ad innovarsi – afferma il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello-. Ha una forza interiore incredibile che riflette l’intraprendenza della sua gente. Quest’anno si è tenuta la prima edizione del Vittoria Comics, che ha riscosso notevole successo, e a fine mese (dal 22 al 24 novembre) si terrà la prima edizione del New Green Expò che metterà la città al centro di una scena agricola nuova, fatta di ricerca, sperimentazioni, e che vuole essere specchio della realtà agricola odierna. Intanto c’è l’appuntamento con la Campionaria d’autunno che, sin dalla sua nascita, vuole continuare ad essere punto di riferimento per la città e dare spazio ai territori circostanti».