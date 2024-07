In sole 24 ore, si sono esauriti i fondi per realizzare impianti fotovoltaici nel Mezzogiorno

In sole 24 ore, i fondi per il Reddito Energetico destinati alle regioni del Mezzogiorno sono stati completamente esauriti. Questo fondo finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici per le unità residenziali di famiglie in difficoltà economica. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha sottolineato che l’alta richiesta registrata conferma la bontà dell’iniziativa, volta a contrastare la povertà energetica e a promuovere i benefici ambientali.

In tutto, 800 milioni

Dall’apertura dello sportello telematico del GSE, in 24 ore, sono state esaurite le risorse destinate al Mezzogiorno, che comprendevano 80 dei 100 milioni di euro stanziati per il 2024. Le regioni coinvolte – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna – hanno presentato oltre diecimila richieste di accesso al beneficio. Le regioni del Centro Nord hanno invece avanzato circa 550 richieste, per un totale di quasi cinque milioni di euro, pari al 25% del contingente complessivo.

Il Fondo nazionale Reddito Energetico offre un contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, destinati alle famiglie in disagio economico. Dato l’elevato successo, il Ministro Pichetto ha annunciato che un nuovo bando verrà aperto nel 2025, con un altro stanziamento di cento milioni di euro, di cui l’80% sarà nuovamente destinato al Mezzogiorno.

© Riproduzione riservata