In Sicilia ok allo psicologo di base

La Commissione Salute dell’Ars ha approvato, all’unanimità, due disegni di legge per l’istituzione della figura dello psicologo di base tra i servizi di medicina generale e per l’autorizzazione al Policlinico universitario di Messina ad avviare una selezione interna destinata ai medici e sanitari EP, per l’attribuzione della qualifica dirigenziale.

UNA FIGURA PROFESSIONALE IMPORTANTE

Quando sarà approvata la legge si avrà un nuovo servizio sanitario che renderà più moderna l’offerta delle prestazioni rispondendo alle esigenze che provengono dai cittadini. Del resto l’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità di sostenere da un punto di vista mentale e relazionale tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli adolescenti, dai giovani agli anziani alle persone più fragili.